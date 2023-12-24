Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hortum seralarda hasara neden oldu

        Samandağ ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:14 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hortum seralarda hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samandağ ilçesinde fırtınayla oluşan kısa süreli hortum seralarda hasara yol açtı.

        Hortum nedeniyle Meydan Mahallesi'nde bazı seralar yıkıldı, ürünler zarar gördü.

        Domates seraları zarar gören çiftçi Sever Kuş, 3 bin metrekarelik alanda kurduğu 9 bin fidelik domates serasının yerle bir olduğunu söyledi.

        Kuş, seralarda hasarın büyük olduğunu, yetkililerden destek beklediklerini belirtti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hatay'da büro malzemeleri üreten atölyede yangın (2)
        Hatay'da büro malzemeleri üreten atölyede yangın (2)
        Hatay´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın
        Hatay´da büro malzemeleri üreten atölyede yangın
        GÜNCELLEME - Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        GÜNCELLEME - Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alın...
        Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        9 milyon TL'lik senet için 'sahte' diyerek mahkemeye başvurdu, icra işlemi...
        9 milyon TL'lik senet için 'sahte' diyerek mahkemeye başvurdu, icra işlemi...
        Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden Defne Devlet Hastanesindeki tadilata ilişkin...
        Hatay İl Sağlık Müdürlüğünden Defne Devlet Hastanesindeki tadilata ilişkin...