HATAY'DA NOEL AYİNİ

HATAY'ın Antakya ve İskenderun ilçelerindeki kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

Antakya'daki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafındar yönetilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitirenler anıldı. İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayini ise Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti. Ayinde dualar edilip, mum yakıldı.

Görüntü Dökümü

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- İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki Noel ayini

- Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı önünde yapılan Noel ayini

DHA-Gündem - Türkiye-Hatay - Haber - Kamera: HATAY,