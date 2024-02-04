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        Arka Sokaklar oyuncuları deprem bölgesinde

        Kanal D ekranında 18 yıldır yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar, Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan depremlerin birinci yılına özel olarak bir bölüm çekti. Dizi ekibi, Hatay´da enkazların arasında yapılan çekimler esnasında duygusal anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:08
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        Arka Sokaklar oyuncuları deprem bölgesinde
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        Kanal D ekranında 18 yıldır yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar, Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan depremlerin birinci yılına özel olarak bir bölüm çekti. Dizi ekibi, Hatay´da enkazların arasında yapılan çekimler esnasında duygusal anlar yaşadı.

        Arka Sokaklar dizisinin 663´üncü bölümü için yapılan çekimlerin bazı sahneleri, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve enkaza dönüşen Antakya´da gerçekleşti. Çekimler için Hatay´da bulunan dizi oyuncuları Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar ve Sinem Reyhan Kıroğlu, Antakya ve Defne bölgesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

        RIZA BABA VE EKİBİ, MORAL ZİYARETİNDE

        3 gün boyunca devam eden çekimler esnasında duygularını paylaşan oyuncu Zafer Ergin, "Şu an aynı günü burada yaşıyoruz. Üstüne bastığımız yerlerin altında birileri var mı düşüncesi bizi 15-20 gün uyutmayacak. Böyle bir plato yok. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

        "YERE BASARKEN TUHAF OLUYORUM"

        Set arasında açıklamalarda bulunan ve duygusal anlar yaşayan Zafer Ergin, "İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Çok zor günler geçirilmiş burada. Buralar nasıl düzeltilir aklım dilime vurmuyor. Allah, bütün insanoğlunun yardımcısı olsun" diye konuştu.

        "HATAY, HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİ OLSUN"

        10 yıl önce Hatay´a gezmeye geldiğini söyleyen Ozan Çobanoğlu ise "Gördüğümde çok üzüldüm. Geriye hiçbir şey kalmamış gibi. Biz unutmadık. Unutturmak da istemiyoruz. Üzerinden 1 yıl geçti ama Arka Sokaklar ekibi olarak buradayız. Herkesin görmesi gereken ve mutlaka elinden ne geliyorsa yapması gereken bir yer. Ülke olarak Hatay´a ne gerekiyorsa yapmalıyız. Burayı unutturmamamız gerekiyor. Başka illerde de çekim yaptık ama bu sefer çok dramatik bir yerdeyiz. Bir sanatçı olarak onun duyarlılığıyla buradayım. Bu insanlara faydalı olalım. Geldiğimden beri hiç keyfim yok. Gülmek dahi istemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, `Hatay benim şahsi meselemdir´ dedi. O sözleri unutmayalım. Burası bizim şahsi meselemiz olsun ve buraları eskisi kadar güzel hale getirelim. Burası bizim kültür mirasımız olan şehirlerimizden birisi. Buranın önemini herkes anlasın ve hatırlasın. Uzun yıllar, buranın desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

        HİÇ KİMSE ESKİSİ GİBİ OLAMADI"

        Sinem Reyhan Kıroğlu ise Hatay´a ilk defa geldiğini belirterek "Geldiğimizden beri çok üzgünüz. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ama sanki dün deprem olmuş gibi hala her yer yıkık. Hala herkes acılı. Biz de dizi çekiyoruz ama mutsuzluğumuzla çekiyoruz. İnsan olarak 6 Şubat´tan sonra kimse eskisi gibi olamadı. Burayı canlı görmek bambaşka. Buraya gelip bu manzarayı gören birinin çok sağlıklı ve eskisi gibi evine döneceğini düşünmüyorum. Hiçbir dizide bu kadar gerçek bir ortamda bulunmadım. Yürürken nefes alamıyorsunuz. Dizi çekiyormuş gibi bir ruh halinde değiliz" dedi.

        Özlem Çınar da "Karışık duygular içerisindeyim. Depremin üzerinden zaman çok çabuk geçmiş. Daha önce hiç gelmemiştim. Şaşkınlıkla etrafa bakıyoruz. Gerçek bir deprem bölgesinde çekimde olduğuma inanamıyorum. Çok üzücü" diye konuştu.

        HATAYLI TANITIM YÜREKLERİ DAĞLADI

        Arka Sokaklar´ın 663´üncü bölümü için yapılan tanıtım filmi ise deprem bölgesinde yaşanan acıları bir kez daha gözler önüne serdi. Maya Perest´in, "Yok Bana Bu Cihanda" isimli eseri eşliğinde ekrana gelen tanıtım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü. İzleyenleri derinden etkileyen fragman, "Baktığım ailenin kızı onların değilmiş, depremden kaçırmışlar" söylemiyle başlıyor. Rıza Baba ve ekibi, tüm işlerini bir kenara bırakarak deprem bölgesinden kaçırılan Zeynep isimli küçük bir kız için Hatay´a gidiyor. Deprem bölgesinde yaşanan yıkımı görünce hüzne boğulan ekip, bölgedeki insanlara yardım etmek için seferber oluyor.

        Arka Sokaklar´ın deprem bölgesinde çekilen yeni bölümü, 9 Şubat Cuma akşamı Kanal D´de ekrana gelecek.

        DHA-Genel - Türkiye-Hatay - DHA

        2024-02-04 09:01:10

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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