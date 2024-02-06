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        Hatay´da depremin 1´inci yıl dönümü anıldı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay ve İskenderun´da saat 04.17'de depremin birinci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl 6 Şubat'ın matemin simgesi olacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:10
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        Hatay´da depremin 1´inci yıl dönümü anıldı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay ve İskenderun´da saat 04.17'de depremin birinci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl 6 Şubat'ın matemin simgesi olacağını söyledi.

        Hatay´ın Vali Göbeği Kavşağı´nda saat 04.17´de düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, depremde yakınlarını kaybedenler ve Hataylılar katıldı. Ellerinde meşaleler olan ve Türk bayrakları açan kalabalık, gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüş ile Köprübaşı mevkisindeki Anıt Alanı´na geldi. Burada açıklamalarda bulunan din adamları kardeşlik, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, hep birlikte dualar edildi.

        KOCA: HER YIL 6 ŞUBAT BU MATEMİN SİMGESİ OLACAK

        Programa katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kardeşlerim bugünden çok 1 yıl önceki gündeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı acılarımızı ve bu felaketi unutmuyoruz. Her yıl 6 Şubat, bu matemin simgesi olacak. Saatler 13.24´ü gösterdiğinde ise bir felaketle diğeriyle iç içe olduğunu hatırlamış olacağız. Bu dünyada her varlığın yeri dolar ama insanlığın yeri dolmaz. Geriye sadece hatıralar kalır. Hayaller, planlar düşünüldükçe kederimiz artır. Bizler bölgede ifa edilen görevler konusunda sorumlulukla hareket etmekteyiz. Sizlere bir evlat yakınlığındayız. Bizlerden ne talep edecekseniz evlattan talep eder gibi edin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devletimizin iradesiyle deprem bölgesindeki her kentin ayağa kalkması için gücümüz yeterlidir" dedi.

        KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

        Eski futbolcu Gökhan Zan ve eşinin bulunduğu bir grup, "Biz bunları dinlemeye gelmedik. Bizim acılarımız var" diyerek tepki gösterdi. Polisle grup arasında gerginlik yaşandı. Emniyet yetkilileri araya girerek grubu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Asi Nehri´ne karanfiller atıp dağıldı.

        İSKENDERUN´DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

        Depremin büyük yıkımlara neden olduğu Hatay´ın İskenderun ilçesinde Kaymakamlık binasının önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Pac Meydanı´na yürüdü. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in de yer aldığı kabalık, sessizce yürüyerek saat 04.17´de Pac Meydanı´na ulaştı. Depremde ölenlerin fotoğraflarını da taşıyan İskenderunlular meydanda gözyaşına boğuldu. Burada düzenlenen anma etkinliğinde söz alan Türk, Alevi, Hıristiyan, Katolik din adamları dua edip, sabır diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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