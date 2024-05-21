Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

        Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

        Ligde düşme potasında bulunan ve son haftada galibiyet elde ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda üç gruba ayrılan takım dar alanda turnuva gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Hadise'nin iki hâli
        Hadise'nin iki hâli
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları

        Benzer Haberler

        Hatay'ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere
        Hatay'ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi...
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi...
        Hatay'da Gençlik Haftası kapsamında yelken yarışı yapıldı
        Hatay'da Gençlik Haftası kapsamında yelken yarışı yapıldı
        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Uğur Aslan konser verdi
        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Uğur Aslan konser verdi
        Hatay'da iki ayrı yangında 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü
        Hatay'da iki ayrı yangında 77 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı