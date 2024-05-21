Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde düşme potasında bulunan ve son haftada galibiyet elde ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda üç gruba ayrılan takım dar alanda turnuva gerçekleştirdi.