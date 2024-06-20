Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (3)

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi. İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde baba evine getirilen Kart'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra mezarlığa götürüldü. Cenaze namazının ardından Kart'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart'ın eşi Hüseyin Kart'ın ise Denizli'de defnedildiği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Kart çiftinin kızı 2 yaşındaki Nisan'ın ise Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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