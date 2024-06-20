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        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (3)

        ERZİN'DETOPRAĞA VERİLDİKonya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:48 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:50
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        Konya'da otomobiller çarpıştı; 4 ölü, 2 bebek yaralı (3)
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        ERZİN'DETOPRAĞA VERİLDİ

        Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi. İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde baba evine getirilen Kart'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra mezarlığa götürüldü. Cenaze namazının ardından Kart'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart'ın eşi Hüseyin Kart'ın ise Denizli'de defnedildiği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden Kart çiftinin kızı 2 yaşındaki Nisan'ın ise Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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