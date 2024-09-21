Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        HATAY'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY’ın Defne ilçesinde Asi Nehri’nde ceset bulundu. Cesedin A.C. adlı erkeğe ait olduğu belirlendi.

        Defne ilçesi Aknehir Mahallesi sınırlarından geçen Asi Nehri’nde dün saat 18.30 sıralarında ceset gören kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kıyıdan 45 metre uzaklıktaki cesedi bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkardı. A.C. (65) isimli erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu

        Benzer Haberler

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti
        Altınözü'nde Çocuk Şenliği düzenlendi
        Altınözü'nde Çocuk Şenliği düzenlendi
        Hataylı ciğer kebabı ustaları "Kırıkhan Ciğer Festivali"nin yeniden düzenle...
        Hataylı ciğer kebabı ustaları "Kırıkhan Ciğer Festivali"nin yeniden düzenle...
        İskenderun'da sağanak
        İskenderun'da sağanak
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek
        Hatay Büyükşehir Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek
        Samandağ'da 4. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı
        Samandağ'da 4. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı