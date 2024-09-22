Samandağ'da denizde hortum

Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum karaya ulaşmadan etkisin kaybedip, gözden kayboldu. O anlar Çevlik Sahili'ndekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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