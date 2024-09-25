Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatayspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak. Takım Cuma gününe kadar her gün iki antrenman gerçekleştirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Üzerlerine otomobilin çarptığı demir kapı devrildi!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Hatay'da duvara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'da duvara çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Hatay'da görev sırasında kalp krizi geçiren itfaiye personeli hayatını kayb...
        Hatay'da görev sırasında kalp krizi geçiren itfaiye personeli hayatını kayb...
        Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosikletli, yaşam savaşını kaybetti
        Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosikletli, yaşam savaşını kaybetti
        Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı
        Hatay'da Ahilik Haftası kutlandı
        Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek, İskenderun'a veda etti
        Kırşehir Valiliğine atanan Demiryürek, İskenderun'a veda etti
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ya...
        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ya...