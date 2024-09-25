Hatayspor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak. Takım Cuma gününe kadar her gün iki antrenman gerçekleştirecek.

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