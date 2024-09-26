Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Önümüzdeki hafta Trabzonspor’a konuk olacak Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay öncülüğünde hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

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