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        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:10
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        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, BAY geçeceği haftada hazırlıklarını sürdürüyor.

        Önümüzdeki hafta Trabzonspor’a konuk olacak Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay öncülüğünde hazırlıklarını sürdürdü. Sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Takım akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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