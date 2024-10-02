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        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:20
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        Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, yarın akşam Mersin Stadyumu’nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

        Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor akşam antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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