Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor akşam antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.