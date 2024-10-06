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        Samandağ'da sahili kum zambakları süslüyor; koparana 387 bin TL ceza

        HATAY'ınSamandağ ilçesinin 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, güzel görüntüler oluşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 06.10.2024 - 10:40
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        Samandağ'da sahili kum zambakları süslüyor; koparana 387 bin TL ceza
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinin 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, güzel görüntüler oluşturuyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL.

        Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor. 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, görsel bir şölen sunuyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL. İlçede kum zambaklarının korunması için çalışmalar yapan Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kumul bitkilerinin özellikle kumulun oluşumu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        'HEM TUZA HEM SICAĞA DAYANIKLI TÜRLERDİR'

        Kayıkçı, "Nesli tehlike altında olan kum zambakları da kumulların özel bir türüdür. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir. Ağustos ayından başlayarak, eylül, ekim ve kasım ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler. Kum zambakları, insanların kumsalları sık kullanmasından dolayı da etkilenmektedir. Bugün ülkemizde kum zambakları, koruma altında olan türler içindedir ve kum zambaklarının ekosistemine zarar vermek 378 bin 141 TL cezası olan bir eylemdir. Tabii sadece cezası olduğu için değil, hem binlerce yılda oluşan kıyı kumullarını korumak hem de kum zambakları pek çok canlı için de önemli bir bitki olduğundan korumamız lazım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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