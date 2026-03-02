Canlı
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay tarafından satranç etkinliği organize edildi.

        Yeşilay Reyhanlı Şubesince "Akıllı Ol, Bağımlı Olma" sloganıyla Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler satranç oynadı.

        Etkinlik sonunda öğrencilere, bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

