Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay tarafından satranç etkinliği organize edildi.
Giriş: 02.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
Yeşilay Reyhanlı Şubesince "Akıllı Ol, Bağımlı Olma" sloganıyla Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler satranç oynadı.
Etkinlik sonunda öğrencilere, bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.
