        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:55
        Hatay'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Güzelburç Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bir sürücünün otomobille drift yaptığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki bir iş yerindeki güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, aracın plakasını ve sürücüyü belirledi.

        Ekipler tarafından 140 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el koyuldu, araç da 2 ay trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

