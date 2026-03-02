Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 09:47
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç, S.Ç. ve Y.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

