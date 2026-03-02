Hatay'da hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Şubat'ta 10 farklı hırsızlık ve yaralama olayına karıştıkları gerekçesiyle 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.