Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 11 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Şubat'ta 10 farklı hırsızlık ve yaralama olayına karıştıkları gerekçesiyle 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Hatay'da öğrenciler, camilerde ve okulda, "Kabe'de hacılar hu der Allah" il...
        Hatay'da öğrenciler, camilerde ve okulda, "Kabe'de hacılar hu der Allah" il...
        Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 12 gündür habe...
        Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 12 gündür habe...
        Depremzedelerden çaldıkları klimaları satan 2 şahıs yakayı ele verdi
        Depremzedelerden çaldıkları klimaları satan 2 şahıs yakayı ele verdi
        MEMLEKET SOFRASI - Hatay tuzlu yoğurt çorbası
        MEMLEKET SOFRASI - Hatay tuzlu yoğurt çorbası
        Hatay'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi
        Hatay'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi
        Ramazan ayının vazgeçilmezi küncülü helvanın kuyruğu bitmiyor
        Ramazan ayının vazgeçilmezi küncülü helvanın kuyruğu bitmiyor