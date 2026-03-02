Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Hatay tuzlu yoğurt çorbası

        EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Gastronomi şehri Hatay'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden tuzlu yoğurt çorbası, yöre halkı ve turistler tarafından sıkça tüketiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Hatay tuzlu yoğurt çorbası

        EREN BOZKURT/TUNAHAN AKGÜN - Gastronomi şehri Hatay'ın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden tuzlu yoğurt çorbası, yöre halkı ve turistler tarafından sıkça tüketiliyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın tuzlu yoğurt çorbasının yapımı anlatıldı.

        Coğrafi işaretli Antakya tuzlu yoğurduyla hazırlanan tescilli çorba, tereyağı, sıvı yağ, soğan, tuz, pirinç, su ve naneli sos eklenerek sofralardaki yerini alıyor.

        Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çorba, yöre halkı ve turistler tarafından sıkça tercih ediliyor.

        Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan Hazek Kadın Kooperatifi şeflerinden Adile Varış, tuzlu yoğurt çorbasının, misafirperverliğin ve paylaşmanın Hatay'daki en leziz sembollerinden biri olduğunu söyledi.

        Varış, bu çorbanın Hatay'ın geçmişten bugüne uzanan yöresel bir lezzeti olduğunu belirtti.

        Hatay tuzlu yoğurt çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (10 kişilik)

        • 400 gram pirinç
        • 500 gram Antakya tuzlu yoğurdu
        • 2 litre su
        • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
        • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 2 çay kaşığı kuru nane
        • 1 kuru soğan
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Yapılışı

        1. Pirinç ayıklanıp yıkanır.
        2. Derin bir tencerede ince kıyılan soğan ile sıvı yağ kavrulur.
        3. Kavrulan soğanın üzerine pirinç eklenir.
        4. Daha sonra su eklenir ve pirinçler açılana kadar kaynatılır.
        5. Tuzlu yoğurt, kaynayan suyun içine ilave edilir ve eriyene kadar iyice karıştırılır.
        6. Özdeşleşene kadar pişirilen çorbaya tuz eklenir.
        7. Piştikten sonra üzerine yağda hafifçe ısıtılan nane dökülerek servisi yapılır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi
        Hatay'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza verildi
        Ramazan ayının vazgeçilmezi küncülü helvanın kuyruğu bitmiyor
        Ramazan ayının vazgeçilmezi küncülü helvanın kuyruğu bitmiyor
        Drift atan sürücüye 140 bin TL ceza
        Drift atan sürücüye 140 bin TL ceza
        Yaşlı kadını altınları için darp edip, ağır yaraladılar
        Yaşlı kadını altınları için darp edip, ağır yaraladılar
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Samandağ'da evin mutfağında çıkan yangın korkuttu
        Samandağ'da evin mutfağında çıkan yangın korkuttu