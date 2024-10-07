CHP'de MYK toplantısı Hatay'da başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Hatay'ın Arsuz ilçesine geldi. Özel, MYK toplantısının yapılacağı Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nin konteynerlerinde incelemelerde bulundu. Dokuma tezgahının başına geçen Özgür Özel, kadınlarla birlikte kilim dokudu. Özel ve beraberindeki MYK üyeleri, daha sonra basına kapalı toplantıya başladı.

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