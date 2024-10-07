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        CHP'de MYK toplantısı Hatay'da başladı

        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Hatay'da toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:31
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        CHP'de MYK toplantısı Hatay'da başladı
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        CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Hatay'da toplandı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Hatay'ın Arsuz ilçesine geldi. Özel, MYK toplantısının yapılacağı Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nin konteynerlerinde incelemelerde bulundu. Dokuma tezgahının başına geçen Özgür Özel, kadınlarla birlikte kilim dokudu. Özel ve beraberindeki MYK üyeleri, daha sonra basına kapalı toplantıya başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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