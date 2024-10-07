İskenderun Maratonu'nu geçen ilk kadın yüzücü oldu

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda Özlem Sanem Dilek, yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu. 39 kilometrelik maratonu tamamlayan Dilek'e kupa verildi.

2 bireysel sporcu ve 5 kişilik bir bayrak takımından oluşan yüzücüler, Yumurtalık kıyısından 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'na başladı. 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçen yüzücüler İskenderun sahiline ulaştı. Ellerinde Türk bayrağı ile denizden çıkan yüzücüleri, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel çiçekle karşılayarak tebrik etti. İskenderun Yelken İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende maratona katılarak parkuru tamamlayan sporculara kupaları takdim edildi. Kupa törenine Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya da katıldı.