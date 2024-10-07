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        İskenderun Maratonu'nu geçen ilk kadın yüzücü oldu

        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda Özlem Sanem Dilek, yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:40
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        İskenderun Maratonu'nu geçen ilk kadın yüzücü oldu
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        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinden başlayan 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'nda Özlem Sanem Dilek, yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu. 39 kilometrelik maratonu tamamlayan Dilek'e kupa verildi.

        2 bireysel sporcu ve 5 kişilik bir bayrak takımından oluşan yüzücüler, Yumurtalık kıyısından 4'üncü İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu'na başladı. 11 saat 41 dakikada 39 kilometre mesafeyi geçen yüzücüler İskenderun sahiline ulaştı. Ellerinde Türk bayrağı ile denizden çıkan yüzücüleri, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel çiçekle karşılayarak tebrik etti. İskenderun Yelken İhtisas Kulübü'nde düzenlenen törende maratona katılarak parkuru tamamlayan sporculara kupaları takdim edildi. Kupa törenine Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG. Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, Yelken Kulübü Başkanı Meriç Özkaya da katıldı.

        İSKENDERUN MARATONU'NU YÜZEN İLK KADIN

        Özlem Sanem Dilek, yarışmadaki ilk kadın yüzücü oldu. 39 kilometrelik maratonu tamamlayan Dilek'e kupa verildi. Törende konuşan Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selamı Vanlı, "Kristal berraklığındaki lacivert suları tüm dünyaya tanıtma gayreti içindeyiz. İki sporcumuz da arkada solo yüzerek yarışmaya tamamladı. 39 kilometreyi tek başlarına yüzdü, bir erkek, bir kadın sporcumuz, bayrak takımımız birer saatlik periyotlarla parkuru tamamladı. İskenderun Körfezi Maratonu’nu yüzen ilk Türk kadın yüzücü Özlem Sanem Dilek oldu. İlk olması hasebiyle de en iyi dereceye sahip kadın yüzücü oldu" diye konuştu.

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