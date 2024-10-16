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        7 araca çarpan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar kamerada

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan, 7 araca çarpıp, 8 kişinin yaralanmasına neden olan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:00
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        7 araca çarpan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar kamerada
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan, 7 araca çarpıp, 8 kişinin yaralanmasına neden olan iş makinesinin yokuş aşağı hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İskenderun’un Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki iş makinesi, yokuş aşağı giderken freni arızalandı. Operatörün kontrolünü yitirdiği iş makinesi, hızlanıp yol üzerinden araçlara, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada 7 araç zarar görürken, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Operatör M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaralıların 7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Bu arada, iş makinesinin yokuş aşağıya hızla ilerlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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