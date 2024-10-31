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        Hatay'da 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı; olay öncesi kamerada

        HATAY'da prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile anneleri, sokak köpeklerine parçalatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:35 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:40
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        Hatay'da 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı; olay öncesi kamerada
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        HATAY'da prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile anneleri, sokak köpeklerine parçalatıldı. Kedileri köpeklere parçalatan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay öncesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki gece Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen esnaf, kimliği belirsiz bir kişinin yanında 3 sokak köpeğiyle gelip, iş yerlerinin etrafında dolaştığını gördü. Kedilerin, bu kişi tarafından köpeklere parçalattırılmış şüphesi üzerine çarşı esnafı, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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