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        Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:45
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        Hatayspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig’in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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