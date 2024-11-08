Hatay'da çırçır fabrikasında yangın (2)

Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

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