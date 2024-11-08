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        Hatay'da çırçır fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIHatay'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 00:42 Güncelleme: 08.11.2024 - 00:42
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        Hatay'da çırçır fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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