Hatay biber salçası coğrafi işaretle tescillendi
– ANTAKYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöresel yemekler içerisinde kullanılan Hatay biber salçasının tescillendiğini açıkladı.
– ANTAKYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yöresel yemekler içerisinde kullanılan Hatay biber salçasının tescillendiğini açıkladı.
ATSO tarafından yapılan açıklamada, Hatay biber salçasına coğrafi işaret alındığını duyurdu. Açıklamada, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1’i AB olmak üzere 16'ncı coğrafi işaretli ürünümüzü almış bulunuyoruz. Kültürel mutfak mirasımızın eşsiz lezzetlerinden biri olan Hatay biber salçasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu değerimizi taçlandırdık. Yöresel ürünlerimizi markalaştırmaya ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
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