Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı 400 liraya satılıyor

        HATAY'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen yağ, litresi 400 liraya alıcı buluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğada kendiliğinden yetişiyor, yağı 400 liraya satılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'da doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından, bölge halkı tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen yağ, litresi 400 liraya alıcı buluyor. Gelir kaynağı olan defne yağı, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, ağrılara iyi geldiği de düşünülüyor.

        Kentte bir ilçeye ismini veren, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından meyve hasadı devam ediyor. Bölge halkına gelir kaynağı olan meyveler toplandıktan sonra kazanlarda kaynatılarak yağı çıkarılıyor. Litresi 400 liraya alıcı bulan ve pazar sorunu yaşamayan yağlar, kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor. Yağın ağrılara da iyi geldiği düşünülüyor.

        Çocukluğundan bu yana ailesiyle defne yağı üreten Adem Doğan (44), defnenin yağ yolculuğunun emek gerektiren bir süreç olduğunu anlattı. Doğan, "Topladığımız meyveleri büyük kazanlarda pişiriyoruz ve daha sonra süzgeçten geçirip eziyoruz. Çıkan su ve yağı bir kez daha kaynatıyoruz. Kaynama işleminden sonra kazanın altını kapatıp suyun çökmesini bekliyoruz. Ardından yüzeyde kalan yağı alıyoruz" diye konuştu.

        'SABUNUNU ÇOK KULLANIYORLAR'

        Defne yağı üretiminin bölge halkında bir gelenek olduğunu söyleyen Doğan, "Biz bu işi dedelerimizden, babalarımızdan öğrendik. Onlar da atalarından öğrenmişler. Çocukluktan itibaren üretimin içindeyiz. Gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Bu yağ iç piyasada kozmetikte ve sabun üretiminde kullanılıyor, yurt dışında parfümeride de kullanılıyormuş. Ortopedik ağrılara çok iyi geldiğini söylüyorlar. Genelde sabununu çok kullanıyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        Yine 'Terminal' vakası! 9 Ekim'den beri...
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        Salda'da kuraklık alarmı: 3 ayda 20 metre!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi

        Benzer Haberler

        Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek
        Hatay Büyükşehir Belediyesince depremzedeler için konut inşa edilecek
        Enkazdan kurtarılan kadın "ikinci şans" olarak gördüğü hayatını protezlerle...
        Enkazdan kurtarılan kadın "ikinci şans" olarak gördüğü hayatını protezlerle...
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı
        Hatay'da depremde 43 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığa...
        Hatay'da depremde 43 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığa...
        Vatandaş ihbarıyla yakalanan müteahhide yeni deprem davası
        Vatandaş ihbarıyla yakalanan müteahhide yeni deprem davası
        Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi
        Hatay'da 45 silah parçası ve 11 bin 850 fişek ele geçirildi