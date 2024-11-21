Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Erdemli Atış Poligonu’nda Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde milli takıma giden oyunculardan yoksun şekilde süren antrenmanda pas çalışması gerçekleştirildi. Topla birlikte hareket ve hızlı çalışma yapıldı. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Bordo-beyazlıların Konyaspor ile 24 Kasım günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak müsabaka 16.00'da başlayacak.

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