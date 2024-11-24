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        Hatay'da fırtına apartmanın çatısını uçurdu; o anlar kamerada

        HATAY'ın Antakya ilçesinde fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:49 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:55
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        Hatay'da fırtına apartmanın çatısını uçurdu; o anlar kamerada
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçedeki Serinyol Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısından parçalar kopmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Kısa süre sonra çatının büyük bölümü fırtına nedeniyle uçarak çevredeki binalara çarptıktan sonra yola düştü. Alınan önlemler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının uçma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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