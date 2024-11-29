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        Hatayspor-Beşiktaş maçına farklı formalı taraftarlar alınmayacak

        Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, farklı takımların forma ve ürünleriyle gelen taraftarların stada alınmayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:00
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        Hatayspor-Beşiktaş maçına farklı formalı taraftarlar alınmayacak
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        Hatayspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'la oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, farklı takımların forma ve ürünleriyle gelen taraftarların stada alınmayacağını açıkladı.

        Hatayspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında tribünlerde görsel şölen oluşturmak istediklerini bildirdi. Açıklamada, “Değerli Hatayspor taraftarı, maç günü tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak için sizlerden bir ricamız var. Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerimizde birlik ve bütünlüğümüzü korumak adına, yalnızca Hatayspor forması veya renkleriyle stadyumda bulunmanızı rica ediyoruz. Başka takım forması, arması veya renklerini taşıyan ürünlerle gelen taraftarların stadyuma alınmayacağını önemle hatırlatırız. Tribünlerde tam bir uyum ve takımımıza tam destek sağlayabilmek için bu kurala hassasiyet göstermenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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