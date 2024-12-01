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        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 21:21 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:25
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        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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        – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, yarın Mersin Stadyumu’nda Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-beyazlılar, Macit Özcan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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