Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Bordo-beyazlılar, Macit Özcan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Hatayspor, kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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