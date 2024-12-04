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        Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi; karı- koca dumandan etkilendi

        HATAY'ın Erzin ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 03:05 Güncelleme: 04.12.2024 - 03:10
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        Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi; karı- koca dumandan etkilendi
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        HATAY'ın Erzin ilçesinde tek katlı müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen karı- koca ise hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Giritli Sokak'taki Ziya- Emine Ulutaş çiftine ait tek katlı müstakil evde çıktı. Mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören komşuları, uyandırdıkları Ziya ve eşi Emine Ulutaş’ı evden çıkarıp, durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen karı, koca ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ulutaş çiftinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince evde yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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