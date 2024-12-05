Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor

        HALEP'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALEP’in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

        Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.

        İstanbul’da yaşayan Halepli Muhammed Salih, “5 yıldan bu yana İstanbul’daydım. Mesleğim terzilik, şimdi Halep’e gidiyorum. Orada yakınlarım var. İnşallah Halep daha iyi olacak” dedi.

        Konya’dan geldiğini belirten Mahmut Hammadi ise yıllar sonra memleketi Halep’e gittiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da otobüsteki 2 şüphelinin üzerinden esrar çıktı
        Hatay'da otobüsteki 2 şüphelinin üzerinden esrar çıktı
        İskenderun Kaymakamı Önder'den İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret
        İskenderun Kaymakamı Önder'den İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Samandağ'da kadın üretici pazarı açıldı
        Samandağ'da kadın üretici pazarı açıldı
        Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı