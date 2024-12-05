Antakya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
HATAY'da sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HATAY’da sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan Mahallesi’ndeki sazlıkta çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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