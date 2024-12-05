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        Antakya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

        HATAY'da sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:52 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:55
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        Antakya'da sazlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        HATAY’da sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan Mahallesi’ndeki sazlıkta çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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