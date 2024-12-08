Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün' (2)

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda Suriyeli belediye binası önündeki meydanı doldurdu. Kalabalık grup, "Suriye hür, Suriye özgür" sloganı attı. Suriyelilerin büyük çoğunluğu, yurtlarına dönmeye hazırlandıklarını söyledi.

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