Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda

        SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından ülkelerine dönmek için Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkan Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda
        ABONE OL
        ABONE OL

        SURİYE’de muhalif grupların başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından ülkelerine dönmek için Türkiye’nin farklı kentlerinden yola çıkan Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda uzun kuyruk oluşturdu. İdlib’e dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, “Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkler bizim kardeşimiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz” dedi.

        Suriye’de muhaliflerin başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönüş için sabahın ilk ışıklarıyla beraber Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Genç, çocuk ve yetişkin Suriyeliler, eşyalarıyla birlikte sınır kapısı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sınır kapısında işlemleri tamamlanan Suriyeliler gönüllü geri dönüş yapıyor.

        ‘TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZ’

        Suriye’nin Lazkiye kentine dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, “6 yıldır Türkiye’deyim. Burada çalışıyordum. Tüm ailem Suriye’de. Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Burada 6 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

        ‘BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR’

        Mustafa el-Ahmed ise “İdlib’den gelmiştim, şimdi evime geri dönüyorum. 3 yıldır buradayım. Artık vatanıma, memleketime geri dönüyorum. Türkiye’de kaldığım sürede bizi çok iyi ağırladılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk milletine teşekkür ederiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 4 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 4 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti

        Benzer Haberler

        Kaçak inşa ettiği bina depremde yıkılınca 4 yakını öldü, kendisine de dava...
        Kaçak inşa ettiği bina depremde yıkılınca 4 yakını öldü, kendisine de dava...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine d...
        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün...
        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün...
        Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör akaryakıt pompasına çarptı
        Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör akaryakıt pompasına çarptı
        AK Parti Samandağ İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Samandağ İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün...
        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama; 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün...