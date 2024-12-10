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        Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

        SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:55
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        Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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        SÜPER Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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