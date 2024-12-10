Hatayspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

SÜPER Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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