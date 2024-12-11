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        Yesevi Hareketi Hatay Şubesi üyeleri Sednaya Hapishanesi'ndeki arama çalışmalarına katıldı

        YESEVİ Hareketi Hatay Şubesi, 20 kişilik ekiple Suriye'nin Şam kentindeki Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 22:30
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        Yesevi Hareketi Hatay Şubesi üyeleri Sednaya Hapishanesi'ndeki arama çalışmalarına katıldı
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        YESEVİ Hareketi Hatay Şubesi, 20 kişilik ekiple Suriye’nin Şam kentindeki Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

        Yesevi Hareketi Hatay Temsilcisi Ertuğrul Şahbaz, Sednaya Hepishanesi'nin gizli kalan bölümlerindeki mahkumları kurtarmak için başlatılan çalışmalara 20 kişilik ekiple destek verdiklerini duyurdu. Çalışmalarla ilgili paylaşımda bulunan Şahbaz, "Suriye’deki zalim Baas rejiminin insanlık dışı işkencelerine sahne olan Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu karanlık ve acı dolu mekânda, mazlumların sesini duyurmak ve geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmak için emek verdik. Zulme karşı vicdanı, mazlumlara karşı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

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