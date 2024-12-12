Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti; baba tedavide (2)

Anne ve çocuklarının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evde baygın halde bulunup, hastaneye kaldırılan 5 kişilik aileden anne Kader Kökçü (35), çocukları Elif Bilge (12) ve İsmail'in (5) ardından tedaviye alınan oğlu Yiğit Efe de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Emrah Kökçü'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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