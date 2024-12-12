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        Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti, baba tedavide (3)

        HATAYVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAHatay Valiliği, İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, babanın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği zehirlenme olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:16
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        Hatay'da evde baygın halde bulunan anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti, baba tedavide (3)
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        HATAYVALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Hatay Valiliği, İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, babanın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği zehirlenme olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12.12.2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup, E.K. isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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