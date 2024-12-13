Suriyelilerin, Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor
HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor.
HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor.
Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'nda da ülkelerine gidiyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracı ile gümrük kapılarında işlemlerini yapan Suriyeliler, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. 6 yıl önce Suriye'den gelen Zikkon Haccazi, "Esad rejimi tarafından çok zulüm yaşadık. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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