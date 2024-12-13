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        Suriyelilerin, Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor

        HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:45
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        Suriyelilerin, Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor
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        HATAY'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor.

        Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'nda da ülkelerine gidiyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracı ile gümrük kapılarında işlemlerini yapan Suriyeliler, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. 6 yıl önce Suriye'den gelen Zikkon Haccazi, "Esad rejimi tarafından çok zulüm yaşadık. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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