Reyhanlı'daki bombalı saldırıda oğlu ölen baba: Oğulcan'ı kaybettim ancak Esad da vatansız kaldı

HATAY'ınReyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen bombalı saldırıların ikincisinde hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın (17) ailesi, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Baba Ahmet Tuna (62), "Reyhanlı saldırısı, bir intikamdı; ülkemizi bölmek istiyorlardı. Babası gibi Beşar da diktatördü. Oğlumu kaybettim ancak Esad da vatansız kaldı, kaçtılar" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te peş peşe patlatılan 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti. Suriye istihbaratı El-Muhaberat'ın saldırılar ile ilgisi olduğu iddia edilirken, dershaneden çıktıktan sonra caddede koşan 17 yaşındaki Oğulcan Tuna da ikinci patlamada yaşamını yitirdi. Tuna ailesi, 11 yıldır oğulları Oğulcan'ı kaybetmenin acısını yaşarken; Suriye'de Esad rejimin sona ermesinin ardından anne Fatma ile baba Ahmet Tuna, evlatlarının mezarını ziyaret etti. Ahmet Tuna, "O zamanlar Beşar Esad bize dost değildi. Bu saldırı, bir intikamdı; ülkemizi bölmek istiyorlardı. Bombalı eylemde 53 insanı öldürüp, ellerine ne geçti? İnsanları yıllarca ezdiler, bombaladılar, katlettiler. Diktatörün sonu ölüm, zulümdür. Suriyelileri yanımıza komşu aldık. Aynı durumda biz de olabilirdik. Misafirperver olduk. Pişman değiliz" diye konuştu.