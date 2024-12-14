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        Suriyeliler, Türk halkına teşekkür ederek memleketlerine dönüyor

        SURİYE'de Beşar Esad rejimin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine dönüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:35
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        Suriyeliler, Türk halkına teşekkür ederek memleketlerine dönüyor
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        SURİYE'de Beşar Esad rejimin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine dönüyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemlerini yaptıran Suriyeliler, Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın ilk ışıklarıyla araçlarla gelen Suriyeliler, burada kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. Yanlarında getirdikleri yaşam malzemeleriyle birlikte işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, dönenler Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sıra bekleyen Suriyelilere, başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri de yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer ihtiyaçları için de hizmet veriyor.

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        Galeri
        Galeri

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