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MİTve polisin düzenlediği operasyonla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.
MİTve polisin düzenlediği operasyonla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.
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