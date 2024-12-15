Ülkesine dönüş yolundaki mühendis Muhammed: Yeni Suriye'yi biz inşa edeceğiz

TÜRKİYE'deki Suriyelilerin ülkelerine dönmek için Hatay’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçişleri sürüyor. Türkiye'ye sığınmadan önce inşaat mühendisliği yapan ancak 10 yıldır Adana'da mermer atölyesinde işçi olarak çalışan Muhammed Afgani (42), "Suriye'ye dönünce esas mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Barış ve refah içerisindeki yeni Suriye'yi biz inşa edeceğiz" dedi.

Suriye’de muhalif grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’da kontrolü ele almasının ardından Türkiye’deki çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönmek için bu sabah da Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın sınıra getirdiği mobil hizmet araçlarında kontrolden geçirilen Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarmanın önlem aldığı gümrük kapısına alındı. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısından geçen Suriyeliler, işlemleri sonrası ülkelerine dönmeye başladı.

Ailesiyle geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemlerinin tamamasını bekleyen Muhammed El İbrahim, "10 yıl Sakarya’da kaldım. Şu an memleketime gidiyorum. Tekstil işinde çalıştım. Türkiye’ye çok teşekkür ederiz” dedi. Muhammed Muhammed (31) ise "Beşar Esad rejimi devrildiği için hepimiz ülkemize dönüyoruz. İnşallah hep beraber ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bizleri misafir ettikleri için Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, unutmayacağız ve bunun karşılığını mutlaka vereceğiz. Türkler bizim kardeşimiz, başımızın üstünde yerleri var, çok iyilik yaptılar” diye konuştu.