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        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu

        TÜRKİYE'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:50
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        Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli yoğunluğu
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        TÜRKİYE'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

        Suriye'deki muhalif grupların başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na, bu sabah da gelen çok sayıda Suriyeli, geri dönüş işlemlerini için sınırda yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, gümrük kapısındaki yoğunluğu hafifletmek amacıyla mobil hizmet araçlarını devreye soktu. Ayrıca Hatay Valiliği, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağış beklentisi nedeniyle bekleyen kişilerin mağdur olmamaları için çadır kurdu. Eşleri, çocukları ve akrabalarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra ülkelerine doğru yola çıkıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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