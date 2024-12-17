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        Markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkaran inşaat işçisi: Arkadaşlara zahmet olmasın diye yaptım

        HATAY'da market çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp alışveriş yapan kişinin, inşaat işçisi Şerif Demir (42) olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 07:35
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        Markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkaran inşaat işçisi: Arkadaşlara zahmet olmasın diye yaptım
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        HATAY'da market çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp alışveriş yapan kişinin, inşaat işçisi Şerif Demir (42) olduğu ortaya çıktı. Demir, "Arkadaşlara zahmet olmasın diye çıkardım. Çünkü biz de emekçiyiz. Alın teriyle para kazanmanın nasıl zor olduğunu biliyorum. Her vatandaşın yapması gereken bir şeyi yaptım" dedi.

        Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde 15 Aralık günü bir zincir marketin şubesine gelen kişi, yerler çamur olmasın diye ayakkabılarını kapının önünde çıkardı. Havanın soğuk olmasına rağmen çorapla markete giren bu kişi, alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktı, ayakkabılarını tekrar giyip yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Duyarlı davranışıyla dikkat çeken bu kişinin inşaat işçisi Şerif Demir olduğu ortaya çıktı. DHA'ya konuşan Demir, çalışırken mola verip öğle yemeğinde yiyecekleri ekmeği satın almak için markete gittiğini belirterek, "Markete gittiğimde ayakkabılarıma çamur olduğu için arkadaşlara zahmet olmasın diye çıkardım. Çünkü biz de emekçiyiz. Alın teriyle para kazanmanın nasıl zor olduğunu biliyorum. Her vatandaşın yapması gereken bir şeyi yaptım. Ondan sonra görüntüler her yere yayılmış. Ben de istemezdim bu kadar yayılmasını. İçimden geleni yaptım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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