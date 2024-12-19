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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da (2)

        STGMAÇILIŞI YAPILDIAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, beraberindekiler ile sivil toplum örgütlerinin kurumsal yapılarını güçlendirmek için Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Antakya Ofisi'nin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:30
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da (2)
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        STGMAÇILIŞI YAPILDI

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, beraberindekiler ile sivil toplum örgütlerinin kurumsal yapılarını güçlendirmek için Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Antakya Ofisi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Ossowski, depremin ardından yaraların sarıldığını söyledi. Ossowski, "Sizin burada, nasıl bir araya geldiğinizi görünce mutlu oldum. Güçlü bir toplum olarak nasıl bir dayanışma sergilediğiniz, iş birliğinde olduğunuz ve bu zor dönemin üstesinden gelebilmek için nasıl bir metanet gösterdiğinizi görmek memnuniyet veriyor. Bütün yaşadığınız acıya, ızdıraba ve bu zor sınamaya rağmen bugünün tadını çıkaralım. Çünkü çok güzel bir gün, bugün. Burada dayanışma içinde, iş birliğimiz üzerine, hep beraber, bu ortak direnci, dayanışma gücünü nasıl geliştirebiliriz, ona odaklanalım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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