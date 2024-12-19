AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da (2)

STGMAÇILIŞI YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, beraberindekiler ile sivil toplum örgütlerinin kurumsal yapılarını güçlendirmek için Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Antakya Ofisi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Ossowski, depremin ardından yaraların sarıldığını söyledi. Ossowski, "Sizin burada, nasıl bir araya geldiğinizi görünce mutlu oldum. Güçlü bir toplum olarak nasıl bir dayanışma sergilediğiniz, iş birliğinde olduğunuz ve bu zor dönemin üstesinden gelebilmek için nasıl bir metanet gösterdiğinizi görmek memnuniyet veriyor. Bütün yaşadığınız acıya, ızdıraba ve bu zor sınamaya rağmen bugünün tadını çıkaralım. Çünkü çok güzel bir gün, bugün. Burada dayanışma içinde, iş birliğimiz üzerine, hep beraber, bu ortak direnci, dayanışma gücünü nasıl geliştirebiliriz, ona odaklanalım" diye konuştu.