AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da (3)
VALİMASATLI'YI ZİYARET ETTİAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile beraberindekiler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.
VALİMASATLI'YI ZİYARET ETTİ
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile beraberindekiler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Ossowski, depremin ardından yapılan çalışmalar ve gündemle ilgili Vali Masatlı ile sohbet etti.
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