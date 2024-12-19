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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da (3)

        VALİMASATLI'YI ZİYARET ETTİAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile beraberindekiler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:00
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Hatay'da (3)
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        VALİMASATLI'YI ZİYARET ETTİ

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile beraberindekiler, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Ossowski, depremin ardından yapılan çalışmalar ve gündemle ilgili Vali Masatlı ile sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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