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        Konteyner hırsızlığı güvenlik kamerasında

        HATAY'daSamandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait konteyner çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:15
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        Konteyner hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        HATAY'daSamandağ İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait konteyner çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait konteyner çalındı. İhbar sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarına incelemeye aldı. Ekiplerin titiz takibi sonucu çalınan konteyner bir narenciye bahçesinde bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisi M.Y. gözaltına alınırken, konteyner İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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