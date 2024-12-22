Hatay'da mobilya fabrikasındaki yangın söndürüldü

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.