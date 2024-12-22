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        Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:00
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        Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu
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        HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

        Suriye’ye açılan kapıdan günde ortalama 300-350 arasında TIR çıkış yapıyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden, gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat ürünleri, otomobil ve kamyonet türü araçların yüklü olduğu TIR’lar Cilvegözü’ndeki işlemlerinin ardından çıkış yapıyor. TIR’lar, Cilvegözü’nün karşı tarafındaki Bab-Al Hawa Gümrük Kapısı arasındaki aktarma alanında yüklerini boşaltıp, yeniden Türkiye’ye dönüş yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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